La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,59% a 39.203 punti e poi prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. A Piazza Affari si mettono in mostra Nexi (+2,6%) e Saipem (+2,5%) mentre scivola Leonardo (-3%), dopo i conti. Nel listino principale corrono anche Stellantis e Amplifon (+2%). In fondo al listino Campari (-2,1%), con i conti appesantiti dal calo delle vendite in America.

Le Borse europee aprono in rialzo, con gli investitori che guardano ai colloqui tra Usa e Cina sul tema dei dazi. Sui mercati c’è un clima di ottimismo dopo l’accordo sulle politica commerciali tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Francoforte +0,55%, Parigi +0,49% e Londra +0,43%.

Le Borse asiatiche chiudono contrastate la seduta, in vista dei colloqui in programma nel fine settimana tra Usa e Cina sui dazi. Sui mercati prevale l’ottimismo dopo l’accordo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare quella tra India e Pakistan. In rialzo Tokyo (+1,56%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dopo la bilancia commerciale della Cina, in arrivo la produzione industriale dell’Italia. Attesi gli interventi di una serie di esponenti della Fed e della Bce.

In rialzo il prezzo del petrolio: il greggio Wti con consegna a giugno viene scambiato a 60,34 dollari al barile segnando un aumento dello 0,72%. Il Brent con consegna a luglio passa di mano a 63,28 dollari al barile, avanzando dello 0,70%.

Nei cambi euro stabile sul dollaro. Viene scambiato a 1,1234 dollari (+0,05%) contro la divisa statunitense. Il cambio sullo yen è invece in ribasso dello 0,27% a 163,38.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un lieve aumento a 106 punti base (+0,52%). Il rendimento è a +3,63%.