Seduta positiva a Milano (+1,71%) come per le altre Borse dove ha prevalso per tutta la giornata, per migliorare ancora nel finale dopo gli annunci di Trump, un clima di ottimismo su una soluzione ai dazi grazie all’accordo fra Usa e Uk.

In linea anche l’All-Share a +1,63%.

A brillare è stata Prysmian (+5,82%) grazie ai risultati migliori delle stime, gli automobilistici Stellantis e Iveco (+4,98% e 3,61% rispettivamente) e Bper che sull’onda della trimestrale (+3,43%) ha trascinato anche le altre banche.

Pesante invece Enel (-2,07%) che a seduta conclusa ha diffuso i risultati.

Le Borse Europee allungano nel finale in insieme a Wall Street con gli attesi annunci di Donald Trump sull’accordo sui dazi nel Regno Unito e con l’incontro di sabato in Svizzera con la Cina. Tanto è bastato per riportare ottimismo sul fronte dei dazi anche sui mercati. Tuttavia Londra è stata l’unica a terminare la seduta in calo (-0,32%) dopo la scelta della Bank of England di tagliare i tassi, ma con il comitato centrale della banca diviso sull’entità. Francoforte ha guadagnato l’1,02% e Parigi lo 0,89%.

Sul fronte energetico, il petrolio è in forte rialzo: il Wti vale 59,68 dollari al barile (+2,77%).

In aumento anche il valore del gas a 35,225 euro al MWh (+2%).

Sul valutario, l’euro è scambiato a 1,1273 dollari (da 1,134 di ieri) e a 163,58 yen (da 162,6).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 105 punti base (-2,28%), il rendimento è +3,58%.