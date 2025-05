Bruno Pisano è stato proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Mit con una comunicazione formale inviata ai presidenti delle Regioni Liguria e Toscana, per la carica di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale.

La lettera, firmata dal ministro Matteo Salvini, segna una tappa decisiva del procedimento: le due Regioni dovranno ora esprimere il proprio parere, prima che la proposta venga trasmessa alle competenti commissioni parlamentari per il parere finale.

“Grande soddisfazione” ha espresso in una nota la community portuale spezzina

“Il porto – si legge in una nota della community – è di chi sulle sue banchine lavora e di chi garantisce, proprio attraverso il lavoro, un presente e un futuro a centinaia di famiglie. Alla Spezia nel momento di scegliere un presidente per l’Autorità di sistema portuale questa che sembrerebbe un’ovvietà, ma tale non è, è stata rispettata ed è quindi con grande soddisfazione che la community portuale spezzina saluta la designazione del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale, Bruno Pisano”.

“Il fatto che sia stato scelto uno di noi – prosegue la nota – e che il viceministro Edoardo Rixi non solo abbia voluto consultarci ma abbia anche dato seguito concreto alla condivisione con noi rappresenta un segnale importante e al tempo stesso una iniezione di fiducia sul futuro del porto della Spezia”.