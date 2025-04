Chiusura in rialzo per le Borse europee in attesa dei conti delle big tech americane e con la speranza che le parti interessate cerchino un’intesa sui dazi e sulla guerra tra Ucraina e Russia. Milano +0,31%, Madrid +0,75%, Francoforte +0,13%, Parigi +0,50%, Londra +0, 02%, Spread Btp/Bund sui 109 punti (variazione -1,71%, rendimento Btp 10 anni +3,61%, rendimento Bund 10 anni +2,51%).

A Piazza Affari in testa al Ftse Mib si è collocata Interpump (+2,85), seguita Mps(+2,08%) e Saipem (+1,74%) cheha siglato un accordo da 520 milioni in tre anni con Eni (-0,3%) per la cattura e lo stoccaggio di carbonio nel Regno Unito. In coda Leonardo (-1,73%).

L’euro è 1,1381 dollari (da 1,1357 di venerdì). Il cambio dollaro/yen è a 142,75, mentre il cross euro/yen e’ a 162.47. Poco mosso il Bitcoin a 93.779 dollari (-0,13%). Sempre in rialzo l’oro, con il contratto future a 3.337 dollari (+1,19%).

In calo il petrolio, i contratti giugno del Wti sono scesi dell’1,8% a 61,88 dollari al barile. Il gas ad Amsterdam cala dello 0,87% a 32,15 euro al megawattora.