Paolo Massollo è il nuovo presidente del settore Impiantisti e termoidraulici di Cna La Spezia.

Massollo, classe 1978, porta in campo la sua esperienza imprenditoriale trentennale nell’azienda storica di famiglia, la Tecnoservizi. Subentra nel ruolo di presidenza del settore a Errico Castellini che ha ricoperto questo incarico per due mandati.

“Gli impiantisti e termoidraulici devono affrontare grandi sfide come la nota e consolidata necessità di un aggiornamento continuo a cui si aggiunge la grande difficoltà causata dalla mancanza di personale e di un arduo ricambio generazionale, che interessa questo settore come tanti altri comparti. Massolo, sempre attento alle nuove opportunità e ai temi tecnici, saprà sicuramente essere all’altezza di queste sfide e l’intera Cna spezzina gli augura buon lavoro”, scrive Cna La Spezia in una nota.