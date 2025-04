Millecinquecento persone, 12 workshop con 150 iscritti, giochi e Dj Set hanno animato il sestiere di Prè in questo fine settimana (12-13 aprile) nel corso dell’evento Après Cargo, organizzato da Mr. Dee Still insieme a Cargo Market.

«Après Cargo – spiega Tobia Lorenzani, fondatore e amministratore di Mr. Dee Stil– è nato per rispondere a una proposta del Comune di Genova nella forma di bando, di animare il Sestiere di Prè con attività artistiche e culturali. È stato un esperimento spontaneo, strutturato, non esaustivo, ma propositivo e radicato in risposta alle esigenze del territorio di portare gente nel quartiere, l’unico antidoto contro il degrado secondo gli esercenti di Prè».

L’evento si è svolto in stretto dialogo con Cargo Market che, nel weekend, ha animato gli spazi dell’Albergo dei Poveri, ospitando attività complementari.

Sono state tre le aree tematiche di Après Cargo, tre piazze che hanno aggregato i percorsi lungo il quartiere:

“ I Giochi” in piazza Vittime di tutte le Mafie e Inferiore del Roso, “Le Feste” in piazza Statuto e “Le Storie” in Truogoli di Santa Brigida. Tutta l’intera via di Prè si è animata come arteria principale e connessione, tra laboratori e performance. Due i centri accessori e necessari che hanno avuto in piazza di Santa Fede il portale d’ingresso e in piazza Sant’Elena uno spazio di decongestione nella forma di una sorta di spiaggia urbana.

Tema fondamentale, l’attivazione di forme laboratoriali che interessano varie fasce d’età con protagonisti, tra gli altri, Vincenzo Cinaski (workshop scrittura creativa e pusher di poesie), Auroro Borealo (libri brutti), Ruben Esposito (live e performance), The Genoeser (workshop di grafica), Filippo Repetto (workshop storie per bambini).

Le due giornate sono state accompagnate da DJ set nelle varie piazze con il main event I Sabato sera in piazza Statuto con ospite internazionale Diogo Strausz dal Brasile.

L’evento è inserito nell’ambito del Piano integrato caruggi, grazie al contributo di Fondazione Carige.