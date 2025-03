È stato inaugurato ieri il rinnovato centro di aggregazione giovanile “Giovanni Paolo II” di Pompeiana, in provincia di Imperia. L’edificio è stato oggetto di un importante lavoro di manutenzione e generale riqualificazione per risolvere, in primis, l’annoso problema delle infiltrazioni piovane dalla copertura. 175mila euro il costo dell’intervento finanziato attraverso il Programma di rigenerazione urbana della Regione Liguria.

Presenti al simbolico taglio del nastro l’assessore competente Marco Scajola e il sindaco di Pompeiana Vincenzo Lanteri.

«Riqualificare questo edificio significa restituire all’intera comunità di Pompeiana e a quelle limitrofe un luogo strategico, di fondamentale importanza per la quotidianità del paese – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola -. Il medico di base, la Protezione civile, la storica banda musicale, i giovani e le associazioni potranno avere a disposizione nuovi spazi funzionali ampiamente migliorati e più accoglienti. Questo è ciò che vogliamo fare attraverso le politiche di rigenerazione urbana: rinnovare l’esistente a beneficio dei cittadini, senza nuovo consumo di suolo. Con i recenti finanziamenti del Fondo strategico regionale la provincia di Imperia ha superato la soglia record di 35 milioni di euro di investimenti, dal 2021 a oggi, in opere di riqualificazione».