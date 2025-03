L’annuncio di nuovi dazi Usa sulle auto ha depresso il settore. Le borse europee hanno chiuso in calo, tranne milano, come i listini asiatici. Anche Wall Street viaggia in negativo. Ha tenuto soltanto Milano (+0,10%), con il sostegno di titoli di società che operano prevalentemente nel nostro Paese, come le utility. Madrid segna -0,07%, Francoforte -0,7%, Londra -0,27%, Parigi -0,51%. Spread Btp/Bund sui 111 punti (variazione +0,45%, rendimento Btp 10 anni +3,88%, rendimento Bund 10 anni +2,77%).

A Piazza Affari tonfo di Stellantis, in sintonia con il settore, brilla Telecom (+4,69%) in scia a voci su un ingresso nel capitale da parte di Poste (+0,55%), che starebbe trattando con Vivendi per rilevare una parte della quota.

In lieve rialzo l’euro/dollaro Usa, a quota 1,08.

Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) resta stabile su 69,6 dollari per barile.