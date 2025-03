Borse europee in calo, dopo i rialzi dei giorni scorsi. Pesano le tensioni geopolitiche, nel giorno del Consiglio europeo su Ucraina e riarmo e i timori sull’economia europea, dopo che la presidente della Bce Christine Lagarde ha dichiarato che escalation sui dazi e l’incertezza politica, che potrebbe pesare sullo sviluppo economico in Europa. Milano segna -1,32%, Madrid -0,76%, Francoforte -1,24%, Parigi -0,95%, Londra -0,05%, Spread Btp/Bund sui 106 punti (variazione +1,48%, rendimento Btp 10 anni +3,85%, rendimento Bund 10 anni +2,79%)

A Piazza Affari boom di Nexi (+4,12%),spinta da voci su un’offerta da 850 milioni presentata dal fondo americano Tpg per la divisione Digital Banking Solutions. In coda St (-3,74%), nel giorno in cui Maurizio Tamagnini ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di sorveglianza.

In rialzo il petrolio a causa delel tensioni tensioni in Medio Oriente: il Brent maggio scambia a 71,81 dollari al barile (+1,47%) e il Wti di pari scadenza a 67,59 dollari (+1,51%).

Sul valutario, l’euro/dollaro scambia a 1,0849 dollari (da 1,0879 alla vigilia), il cross euro/yen è a 161,45 (da 163,06) e il dollaro/yen a 148,826 (da 149,72).

L’oro rimane vicino ai massimi storici, con il contratto spot a 3.040 dollari.