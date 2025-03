La Borsa di Milano ha chiuso la seduta il rialzo: l’indice Ftse Mib ha guadagnato l’1,07% a 39.069 punti trascinato dai rialzi del settore difesa con l’exploit di Leonardo (+16,13%) e Iveco (+6,15%). In calo Amplifon (-2,46%). Simile l’all share a +1,04%, mentre chiude sulla parità il Ftse Italia Growth a +0,04%.

Chiusura positiva per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato l’1,09% a 8.199 punti, Francoforte il 2,64% a 23.147 punti, Londra lo 0,7% a 8.871 punti.

Quotazioni del petrolio in diminuzione con il Wti a 69,49 dollari al barile (-0,39%) e il Brent a 72,65 dollari al barile (-0,22%).

Cambio euro dollaro in salita a 1,049435 (+0,88%) così come l’euro yen a 157,7705 (+0,63%)

Chiusura in diminuzione per lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund a 106 punti base (-1,58%). In rialzo il rendimento a 3,54%.