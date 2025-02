La Borsa di Milano apre poco mossa dopo il voto tedesco con l’indice Ftse Mib (+0,03%) a 38.432 punti. Nel listino principale guadagna Saipem dopo l’accordo con Subsea7 (+2,37%). Bene anche Recordati (+1,02%) e Leonardo (+0,91%). In calo Prysmian (-3,14%), Tenaris (-1,97%), Brunello Cucinelli (-1,34%).

Tra le Borse europee la migliore è Francoforte dopo che il voto in Germania ha assegnato la vittoria, prevista, all’unione Cdu-Csu guidata da Friedrich Merz. Il listino tedesco guadagna lo 0,82%. Poco mosse le altre Borse europee con Parigi che cede lo 0,19%, Madrid in rialzo dello 0,14% e Londra che avanza dello 0,06%.

Borse asiatiche deboli nella prima seduta della settimana con i listini risentono la decisione di Trump di limitare gli investimenti cinesi in alcuni settori strategici dell’economia americana. Tokyo ha chiuso a +0,2%.

Prezzo del petrolio in diminuzione questa mattina sui mercati delle materie prime: Wti è in calo dello 0,21 e passa di mano a 70,25 dollari al barile, mentre il Brent è scambiato a 74,35 dollari al barile (-0,11%). In aumento l’oro a 2.940 dollari l’oncia (+0,3%).

Nei cambi euro guadagna lo 0,5% sul dollaro e passa di mano a 1,05. e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: è scambiato a 1,0490 dollari (-0,02%) e a 159,1300 yen (-0,44%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 109 punti base con un rendimento del 3,55%.