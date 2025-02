Chiusura contrastata per per le Borse europee, in attesa di conoscere l’esito delle elezioni di domenica in Germania dove si teme un risultato record per il partito di ultradestra Afd, e di fronte alla presa di posizione di Trump a favore della Russia nel conflitto tra Mosca e Kiev. Milano segna +0,45%, Parigi +0,39%, Londra -0,04%, Francoforte -0,12%. Spread Btp/Bund sui 108 punti (variazione +0,32%, rendimento Btp 10 anni +3,56%, rendimento Bund 10 anni +2,47%).

A Piazza Affari svetta Campari (+6,26%) seguita da Poste (+2,64%) in scia ai conti record del 2024, chiuso con un utile in crescita del 4,1% e una cedola in aumento del 35%. Buona performance di Moncler (+2, 26%). Leonardo (+1,01%) che è tornata a salire dopo la pubblicazione dei risultati 2024 che sono in crescita. Fuori dell istino principale in netto rialzo anche un altro titolo legato alla difesa, Fincantieri (+2,75%). Bene le banche, con Mps in testa (+2,16%). In coda Recordati (-1,37%), Buzzi (-1,10%) ed Eni (-0,67%).

Il cambio euro/dollaro è a 1,0451 (1,0460 ieri in chiusura), l’euro/yen a 156,1 (da 156,6), mentre il rapporto dollaro/yen e’ a 149,43 (da 149,60).

In calo il petrolio con il Brent a 74,97 dollari al barile (-1,97%) mentre il Wti si attesta a 71,59 dollari (+0,36%).