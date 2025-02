Borse europee in ribasso, come Wall Street, frenata dalla trimestrale di Walmart (-6,1% ) che ha registrato per il quarto trimestre 2024 conti sopra le attese, ma prevede un rallentamento dei consumi per l’anno in corso, con la previsione di una crescita delle vendite solo tra il 3% e il 4%. In Europa pesano le trimestrali dell’automotive con Renault (-4,1% a Parigi) che, in controtendenza rispetto al settore, registra un fatturato in crescita del 7,4% nel 2024 a 56,2 miliardi e, Mercedes-Benz (-2,5% a Francoforte) che accusa un calo di quasi un terzo dell’utile nel 2024, a causa dalla flessione delle vendite, in particolare dei modelli di lusso e in Cina. Milano segna -0,26%, Madrid +0,29%, Londra -0,57%, Francoforte -0,53%, Parigi +0,15%. Spread Btp/Bund sui 108 punti (variazione -0,05%, rendimento Btp 10 anni +3,61%, rendimento Bund 10 anni +2,53%).

A Piazza Affari, vola St (+5,69%), grazie al report favorevole di Jefferies di ieri che ha rivisto al rialzo le stime per il 2025-2026. In coda A2A (-3,18) e Leonardo (-3,09%), nonostante le trimestrali positive e Tenaris (-2,70%) dopo i conti 2024 con utile netto scivolato del 48% a 2,07 miliardi di dollari e coda.

L’euro scambia a 1,046 dollari (da 1,041 di ieri) e a 156,6 yen (da 157,7), mentre il cross dollaro-yen è pari a 149,6 (da 151,5).

In rialzo il petrolio, con il Wti a 72,72 dollari al barile (+0,87%) e il Brent a 76,7 dollari (+0,87%). In calo il gas a 47,4 euro al megawattora (-1,7%). Sui massimi l’oro, con il contratto spot a 2.944 dollari l’oncia, dopo aver toccato in giornata un nuovo record a 2.954 dollari.