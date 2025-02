Seduta positiva per le Borse europee, spinte dai titoli della difesa, dopo le affermazioni della presidente Ue, Ursula von der Leyen, sulla prospettiva di scorporare la spesa per armamenti dal patto di stabilità. Milano segna +0,92%, Madrid +0,47%, Londra +0,41%, Parigi +0,13%, Francoforte +1,26%. Spread Btp/Bund sui 106 punti (variazione-3,03%, rendimento btp 10 anni+3,54%, rendimento bund 10 anni+2,49%).

A Piazza Affari, chiude boom di Leonardo (+8,14%), intonata con il settore (Euro Stoxx 600 +3,8%). In rialzo le banche, in testa Bper (+3,41%). In coda Interpump (-3,14%), seguita da Moncler (-2,55%) e Amplifon (-2,23%).

Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,048, l’euro/yen a 158,7 (159,76) e il dollaro/yen a 151,40 (152,10).

Poco mosso il petrolio con il Wti di marzo a 74,72 dollari al barile (-0,01%) e il Brent a 70,82 dollari (+0,11%). In calo il gas che ad Amsterdam scende a 48,17 euro al megawattora (-4,96%).