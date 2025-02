La Borsa di Milano apre poco mossa con l’indice Ftse Mib (+0,05%) a 37.998 punti. Nel listino principale vola Leonardo (+4,26%). Bene anche Unipol (+3,21%) e Bper (+2,31%). In calo Interpump Group (-3,80%) e Amplifon (-1,19%).

Le Borse europee avviano la seduta poco mosse mentre si guarda al vertice di Parigi dove si affronteranno i temi della difesa europea. Avvio poco sopra la parità per Parigi (+0,03%) e Londra (+0,02%). Sale Francoforte (+0,34%).

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Sotto i riflettori le mosse di Trump per i dazi e per la pace tra Ucraina e Russia.

Poco mossa Tokyo (+0,06%), dopo i dati sul Pil del quarto trimestre che hanno visto una crescita leggermente sopra le aspettative.

Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall’Italia prevista la bilancia commerciale. Previsto gli interventi dei componenti delle banche commerciali tra cui Joachim Nagel della Bce; Patrick Harker e Michelle Bowman (Fed).

Prezzo del petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a marzo passa di mano a 70,75 dollari al barile con un aumento dello 0,01% mentre il Brent con consegna ad aprile è scambiato a 74,84 dollari al barile con una crescita dello 0,13%.

Nei cambi euro poco mosso sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: è scambiato a 1,0490 dollari (-0,02%) e a 159,1300 yen (-0,44%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 109 punti base con un rendimento del 3,58%.