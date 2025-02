Stabilire una positiva relazione di accompagnamento nella transizione all’età adulta, ma soprattutto nell’impostazione di un percorso volto all’integrazione sociale e alla prevenzione della recidiva, per sostenere i percorsi di ragazzi sottoposti a procedimenti di giustizia.

È questo l’obiettivo di “Adulto Amico”, l’iniziativa di mentoring di Defence for Children Italia, in collaborazione con il dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e l’ufficio per i Servizi Sociali per Minorenni (Ussm) del ministero della Giustizia, rivolta a tutti i cittadini interessati a diventare parte attiva di questa ambiziosa esperienza pilota di integrazione.

«Dalle esperienze che abbiamo realizzato − spiega Pippo Costella, direttore di Defence for Children Italia − sappiamo che la costruzione di contesti e relazioni significative sono il modo per proporre a molti ragazzi un’alternativa. Abbiamo verificato che la presenza di un adulto solidale produce risultati che nessuna politica repressiva potrà mai raggiungere».

La sfida per l’associazione, che ha il suo quartier generale nazionale in piazza Don Gallo, a Genova, è di trovare un gruppo di cittadini e cittadine che attraverso la formazione e il supporto di Defence for Children possano sostenere e accompagnare, con il mentoring, ragazzi che sono arrivati in giovane età da un altro Paese del mondo, lasciando tutti i loro affetti e riferimenti a migliaia di chilometri di distanza, e che per qualche motivo sono entrati nel circuito della giustizia.

«Sono molti anni che lavoriamo sui fenomeni della migrazione e quelli della giustizia − dice Costella − l’esperienza pilota di mentoring che lanciamo a Genova coniuga questi due aspetti e sarà importante per dimostrare che la cura, l’attenzione e la cittadinanza sono dimensioni fondamentali per i ragazzi che raggiungono il nostro Paese e che troppo spesso vengono costretti e lasciati in situazioni di vulnerabilità e isolamento».

Una sfida civile e culturale per la quale Defence for Children sta cercando un gruppo di cittadini pronti a costruire insieme questo percorso, a osservarlo e proporlo come modello operativo anche a livello nazionale e internazionale. Defence for Children è una delle organizzazioni fondatrici dell’European Child Friendly Justice Network, una rete di organizzazioni da tutta l’Unione Europea che promuovono riforme affinché la giustizia risulti efficace ma sempre a misura della persona minorenne e delle sue possibilità di recupero.

L’appuntamento formativo per le persone interessate aquesta iniziativa è per venerdì 21 febbraio dalle 14 alle 18, e sabato 22 febbraio dalle 9:30 alle 17:30, presso la sede sociale di Defence for Children Italia in piazza Don Gallo, a Genova. Per approfondimenti e iscrizioni al corso info@defenceforchildren.it tel. 010 0899050