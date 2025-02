Una struttura ricettiva dedicata agli anziani sorgerà nei pressi della residenza protetta “Dott. Giacomo Natale” ad Alassio. Il Comune si sta occupando del lascito testamentario della benefattrice Carolina Bianchi. Questo incarico è stato assunto dal Comune su designazione della Fondazione Airc, destinataria del lascito.

Il Comune di Alassio, in qualità di soggetto incaricato, presenterà entro 60 giorni dalla formale accettazione del contributo uno o più progetti per la costruzione o l’ampliamento di una struttura residenziale dedicata agli anziani, che sarà intitolata alla memoria di Carolina Bianchi.

La Fondazione Airc valuterà le proposte ricevute e selezionerà il progetto esecutivo, mentre il finanziamento sarà erogato in diverse fasi, a partire dal 10% alla sottoscrizione dell’accordo, per poi proseguire con tranche successive in base all’avanzamento dei lavori fino al collaudo finale della struttura.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: «L’eredità materiale e morale destinata al nostro territorio dalla Dott.ssa Carolina Bianchi rappresenta un gesto di straordinaria generosità che continua a donare valore alla nostra comunità. Dopo l’inaugurazione del campo sportivo polifunzionale di Moglio, reso possibile grazie al suo lascito alla società La Fratellanza di Moglio e all’impegno del Comune, che ha contribuito in modo significativo ai costi, oggi siamo pronti a realizzare un altro intervento di fondamentale rilevanza sociale, reso possibile grazie al lascito destinato dalla Dott.ssa Carolina Bianchi ad Airc. Come Amministrazione Comunale, siamo orgogliosi di impegnarci a fianco di Airc per onorare la sua volontà, con un progetto importante per la nostra comunità che renderà omaggio alla memoria di una donna straordinaria».

«Nel suo testamento Bianchi attribuiva alcuni immobili all’Airc con l’onere di destinarli agli anziani del comprensorio di Alassio e Laigueglia – spiega l’assessore al Patrimonio e agli Affari Legali del Comune di Alassio, Franca Giannotta − tuttavia, poiché l’Airc, che persegue finalità nella ricerca scientifica, non è strutturata per adire a finalità di tipo immobiliare o alberghiero, si è deciso di venderli e destinare i proventi sia alla ricerca scientifica sia alla costruzione, affidata al Comune di Alassio, di una struttura residenziale per anziani, onorando così pienamente le volontà testamentarie. L’Amministrazione Comunale di Alassio, con grande senso di responsabilità, si impegna così a garantire il corretto utilizzo della somma di 1 milione di euro che le verrà affidata da Airc in più tranche per la realizzazione della struttura e supervisionare l’intero iter progettuale ed esecutivo, nonché la gestione futura degli alloggi, assicurando così che il lascito della benefattrice venga onorato nel miglior modo possibile. Il ruolo attivo della Amministrazione Comunale di Alassio è centrale nel trasformare questo lascito in un’opportunità concreta di grandissimo valore».