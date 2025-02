C’è tempo fino a lunedì 17 febbraio 2025 per aderire alla Call for proposal del Festival della Scienza, la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali candidati a comporre il programma della ventitreesima edizione della manifestazione, in programma a Genova da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre 2025.

Una raccolta di proposte col fine di esplorare nuove idee, per comporre un evento in cui format tradizionali e innovativi coesistono per consentire di raggiungere un pubblico sempre più ampio e diversificato. «La call for proposal – spiega Massimo Nicolò, presidente del Festival della Scienza – è il primo e fondamentale passo per realizzare un’edizione del Festival della Scienza, attraverso cui enti di ricerca, università, scienziati, ricercatori, associazioni di divulgazione scientifica e appassionati di scienza presentano le proprie proposte. Per la scorsa edizione ne abbiamo ricevute più di 500, e il consiglio scientifico ha svolto un gran lavoro di valutazione e selezione degli eventi che hanno poi composto il programma del Festival».

Al termine dell’edizione 2024, conclusa domenica 3 novembre con più di 200mila presenze da 12 regioni d’Italia, il consiglio scientifico del Festival e il comitato di programmazione si sono riuniti per scegliere la parola chiave che guiderà la prossima edizione, che sarà Intrecci. «Abbiamo scelto questa parola – racconta Carlo Ferdeghini, presidente del consiglio scientifico – per far emergere l’importanza sempre crescente delle ricerche al confine fra le diverse discipline con la necessità di saldare il passato con il presente per immaginare il futuro. La parola Intrecci invita infatti a esplorare le infinite interconnessioni della conoscenza umana e i modi in cui la scienza, attraverso la cooperazione e l’integrazione, può aiutare a risolvere le sfide globali».

Il sito della call è accessibile all’indirizzo www.festivalscienza.it/call-2025. Ciascun proponente può presentare fino a tre proposte.

«Il lancio della call è il primo passo verso la creazione della nuova edizione – conclude la direttrice Fulvia Mangili – ogni anno siamo gratificati dal ricevere un numero davvero impressionante di proposte, segno che il Festival ha sviluppato una rete solida e proattiva. Come sempre la selezione sarà complessa anche se indispensabile, perché i progetti sono qualitativamente molto validi. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che parteciperanno».

Il termine ultimo e inderogabile per l’invio delle proposte è lunedì 17 febbraio 2025.