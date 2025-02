La Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Infocamere, organizza un corso di formazione rivolto alle imprese di Imperia, La Spezia e Savona che operano con l’estero dedicato alla nuova piattaforma “Commercio estero”: il corso, gratuito, ne spiegherà le funzionalità con riferimento alla gestione delle pratiche per la richiesta dei certificati d’origine delle merci.

“La nuova piattaforma, sottolinea la Camera di Commercio in una nota, consente alle imprese, alle persone fisiche e ai professionisti di trasmettere al sistema camerale le richieste per il rilascio dei certificati d’origine delle merci, fornendo tutta la documentazione necessaria: un sistema di gestione innovativo che semplifica le procedure e riduce i tempi di gestione”.

Durante il webinar saranno trattati i seguenti argomenti: gestione delle pratiche (imparare a inviare nuove pratiche, a controllarne l’esito e a ricercare pratiche precedenti in modo rapido); automazione dei processi (come inviare pratiche simili velocemente, riducendo il tempo per operazioni ripetitive), stampa in azienda (come ottenere il certificato di origine direttamente in azienda senza quindi recarsi in Camera di Commercio).

Il calendario degli appuntamenti è il seguente: nella sede camerale di Savona il corso si terrà lunedì 17 febbraio 2025 dalle 9.30 alle 12:30 (via Quarda Superiore 16, sala Magnano); ad Imperia martedì 18 febbraio 2025 dalle 9:30 alle 12:30 (via Tommaso Schiva 29, sala Multimediale); alla Spezia mercoledì 19 febbraio 2025 dalle 9:30 alle 12:30 (piazza Europa 16, sala Marmori). Disponibilità di partecipazione anche on line lunedì 10 marzo 2025 dalle 10 alle 12:30 su piattaforma Zoom.

Relatori saranno Giampiero Simoncelli e Vito Colasuonno, referenti di Infocamere, la società di informatica del sistema camerale.

Per partecipare occorre iscriversi inviando nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, impresa/studio di appartenenza e data di preferenza alla mail estero@rivlig.camcom.it.

Informazioni sul sito camerale a questo link.