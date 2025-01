Borse europee in rialzo tranne Parigi (-0,28%) penalizzata dal tonfo di Lvmh dopo la pubblicazione di risultati trimestrali deludenti che hanno depresso i titoli del settore lusso (in particolare Kering) mentre cresce l’attesa per le decisioni di politica monetaria che in serata annuncerà la Fed e domani la Bce. Milano segna +0,62%, Madrid +1,09%, Francoforte +0,97%, Londra +0,28%. Spread Btp/Bund sui 108 punti (variazione -1,01%, rendimento Btp 10 anni +3,66%, rendimento Bund 10 anni +2,58%).

A Piazza Affari le banche si giovano delle manovre in corso che vivacizzano il mercato. Mps guadagna lo 0,48% dopo il crollo registrato da venerdì scorso con l’annuncio del lancio dell’ops su Mediobanca (+0,44%). La prima banca sul listino principale è comunque Bper (+2,70%). Brillano le Prysmian (+2,86%) e le Saipem (+2,12%), quest’ultime sulla spinta di un ‘Buy’ di Bofa. In coda Diasorin (-2,63%).

L’euro/dollaro Usa continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%.

L’oro viaggia poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. In frazionale ribasso, per ora, il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che perde parterre lo 0,41%