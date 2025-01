«Con l’introduzione dei Distretti del Cibo nella normativa regionale, la Liguria compie un ulteriore passo avanti per promuovere lo sviluppo territoriale, tutelare la biodiversità e valorizzare l’eccellenza dei prodotti liguri». Lo dichiara Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Promozione dei Prodotti Liguri.

L’emendamento al DDL n. 16/2024, che modifica la legge regionale n. 13 del 2007, consente di integrare e potenziare le azioni già previste per il recupero delle aree rurali, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la promozione dell’artigianato locale. «Con questa norma – continua il vicepresidente – la Regione si impegna a individuare i Distretti del Cibo liguri e a iscriverli nel Registro Nazionale presso il Ministero dell’Agricoltura, favorendo l’accesso a risorse e progettualità specifiche. È un’opportunità preziosa per sostenere le comunità locali, ridurre gli sprechi alimentari e preservare il paesaggio rurale, pilastro della nostra identità e cultura. L’obiettivo è valorizzare al meglio le peculiarità del nostro territorio, promuovendo un modello di sviluppo economico che unisca tradizione e innovazione».

«Al momento – precisa il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – in Liguria c’era solo il Distretto del Biologico, istituito a livello nazionale. Con questa nuova disciplina questo tipo di strumento potrà essere implementato e potrà essere funzionale ad agganciare risorse nazionali dedicate allo sviluppo e alla promozione delle peculiarità enogastronomiche della nostra comunità.

Per sempio, potremo declinarlo nell’ambito del genovesato con un distretto del cibo che potrà mettere a sistema la produzione di pesto e del basilico, con i vini, i dolci, la focaccia e tutte le altre eccellenze locali. Ringrazio il vicepresidente ed assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana per aver portato in aula questo importante emendamento»..