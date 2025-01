Apre lunedì 3 febbraio il bando della Regione Liguria per l’erogazione delle borse di studio, in forma di voucher, destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori nell’anno scolastico 2024-2025, finalizzate a sostenere l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Lo stanziamento ministeriale ammonta per la Liguria a 907.000 euro.

«L’anno scorso, grazie alla distribuzione delle risorse decisa dalla Regione, il valore unitario della borsa è arrivato a 316 euro per ogni studente, garantendo un aiuto concreto a oltre tremila famiglie – ricorda l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro – la misura, che ha come obiettivo primario il contrasto della dispersione scolastica, si affianca a una serie di provvedimenti regionali a garanzia del diritto allo studio per migliaia di ragazzi liguri, come i contributi destinati agli alunni delle scuole medie e superiori, pubbliche e paritarie, e le borse di studio universitarie

Confermati gli stessi criteri dello scorso anno: l’importo minimo della borsa di studio varierà da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro, mentre la soglia massima di Isee è fissata in 15.748,78 euro. La ricezione e la gestione delle domande, con la formazione della relativa graduatoria, è affidata ad Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento».

Le domande dovranno arrivare, esclusivamente online, entro le 12 di lunedì 24 marzo.