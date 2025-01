Si è svolto questo pomeriggio nel salone del consiglio metropolitano a Palazzo Doria – Spinola, l’incontro tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Antonio Segalerba e oltre 50 sindaci della Città Metropolitana.

Dopo Savona e La Spezia è il terzo incontro programmato sul territorio per fare il punto con gli amministratori sulle priorità e le sfide future.

All’incontro ha partecipato la prefetta di Genova Cinzia Torraco.

Tra i temi emersi quelli delle infrastrutture con i collegamenti ferroviari e autostradali, il tema dei rifiuti, le case di comunità, il dissesto idrogeologico, la difesa della costa e poi nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica a disposizione di chi ne ha più bisogno, oltre ai progetti di rigenerazione urbana portati avanti con Regione Liguria per la riqualificazione e il riutilizzo delle ex aree industriali.

«Il confronto con i sindaci del territorio è un momento imprescindibile per capire le esigenze della Liguria e, in questo caso, di Genova – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – ovviamente questo incontro ha avuto l’effetto della continuazione di un percorso che, come sindaco della città metropolitana, ho portato avanti nei precedenti 8 anni. Il rapporto con i sindaci è fondamentale per me per comprendere i bisogni e le priorità delle persone. La Regione è pronta a dare tutte le risposte possibili per migliorare la nostra straordinaria regione».

«Questo incontro segna l’avvio di una nuova fase di dialogo tra la Regione Liguria e il nostro territorio metropolitano – dichiara Antonio Segalerba – oggi si riprende con uno spirito nuovo e una prospettiva più ampia per fare sempre squadra e affrontare le priorità del territorio: dalla viabilità, alla gestione delle emergenze, dalla pianificazione territoriale allo sviluppo economico. Collaborare significa anche ridurre le distanze e costruire insieme il futuro delle nostre comunità».

A questo incontro che è durato più di un’ora, seguirà, la prossima settimana, quello nell’imperiese a chiudere questo primo ciclo di riunioni sul territorio.