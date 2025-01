«Proseguiremo con l’applicazione della delibera approvata il 19 dicembre 2024 per ciò che concerne le tariffe ferroviarie nelle Cinque Terre. Il nostro parere rispetto a quanto proposto dall’opposizione è dunque convintamente negativo»

Si esprime così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola in risposta all’ordine del giorno presentato oggi dal Partito Democratico per eliminare il piano tariffario 2025 previsto per il territorio suddetto.

Tale piano ha visto, rispetto all’anno precedente, una sensibile riduzione delle giornate cosiddette rosse (costo del biglietto 10 euro) da 104 a 35 e l’aumento al 100% della gratuità per gli abbonamenti mensili e annuali per i residenti delle Cinque Terre e i proprietari di immobili a uso abitativo, nella tratta ferroviaria da Levanto alla Spezia Centrale. La delibera ha inoltre confermato la gratuità degli abbonamenti ferroviari nel tragitto dalla propria abitazione alla sede di studio per gli under 19 liguri e la gratuità al 50% per gli under 26.

«Abbiamo portato avanti un provvedimento introdotto dalla precedente amministrazione cogliendo delle migliorie rispetto a quella che è stata una sperimentazione – aggiunge Scajola – c’è stata una redistribuzione del numero dei passeggeri a favore di giornate tradizionalmente di minore afflusso rispetto a quelle di maggiore congestione. Abbiamo lavorato su una delibera ragionata e condivisa garantendo la possibilità di avere gli abbonamenti gratuiti per i residenti e andando incontro alle richieste dei Comuni e delle associazioni di categoria con un’ampia riduzione delle giornate rosse. La nostra è una scelta fatta sia nell’interesse del territorio delle Cinque Terre sia in quello di tutta la Liguria che potrà ancora avere la gratuità degli abbonamenti per tutti i suoi under 19 e l’agevolazione al 50% per gli under 26».