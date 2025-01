Chiusura in rialzo per le Borse europee che, dopo un avvio debole, si sono riprese. Milano segna +0,59%, Parigi +0,51%, Londra +0,83%, Francoforte -0,06%, Madrid +0,86%. Milano segna +0,59%, Parigi +0,51%, Londra +0,83%, Francoforte -0,06%, Madrid +0,86%. Spread Btp/Bund sui 118 punti (variazione +1,38%, rendimento Btp 10 anni +3,71%, rendimento Bund 10 anni +2,53%). Spread Btp/Bund sui 118 punti (variazione +1,38%, rendimento Btp 10 anni +3,71%, rendimento Bund 10 anni +2,53%).

A Piazza Affari brilla Iveco (+5,83%), seguita da Prysmian (+3,81%) dopo le dichiarazioni al Financial Times del ceo, Massimo Battaini, che ha confermato l’ipotesi di un dual listing a New York e di nuove acquisizioni negli Usa, A2A (+1,72%) e Moncler (+1,69%), in una giornata favorevole al lusso, spinto da un report di Barclays che ha evidenziato segnali incoraggianti per il settore registrati negli ultimi mesi in Cina .

L’euro è rimasto a 1,0295 (da 1,034 ieri in chiusura). Dollaro/yen a 157,54 (ieri a 158,16), mentre la divisa europea incrocia quella giapponese a 162,62 (da 163,34).

In rialzo i prezzi del greggio: il Wti e’ a 74,25 dollari (+1,25%). Scende il gas, ad Amsterdam scambiato a 44,99 euro (-1,2%).