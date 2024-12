Albenga sospende in via prudenziale le procedure per le concessioni demaniali marittime in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

«La questione è molto complicata – afferma il sindaco Riccardo Tomatis –. Se inizialmente sembrava necessario mettere a gara le concessioni demaniali marittime entro il 31 dicembre 2024, la legge n. 166 del 14 novembre 2024 ha stabilito l’efficacia delle concessioni esistenti fino al 30 settembre 2027. Entro il 31 marzo 2025, inoltre, il Governo dovrebbe emanare i criteri e le indicazioni da seguire per procedere a gara. Data l’attuale incertezza e per evitare di esporci a ricorsi al Tar, uno dei quali peraltro già in corso, abbiamo deciso di sospendere la questione in attesa che venga fatta chiarezza»-

Sul punto interviene anche Berardo Zanelli, presidente dei Bagni Marini : «In questa incertezza è impossibile per i gestori delle spiagge investire in attrezzature e garantire servizi aumentando l’offerta a cittadini e turisti. Il Governo aveva promesso di risolvere la situazione, ma per ora mi pare che si stia andando avanti tamponando una situazione che ora sarebbe necessario risolvere. Ci auguriamo che i chiarimenti necessari arrivino quanto prima e che le concessioni possano avere un valore diverso e una tempistica che permetta di fare investimenti e arricchire l’offerta».