Tpl Linea avvisa che, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, dal giorno lunedì 23 dicembre 2024 al giorno sabato 4 gennaio 2025 (compresi), saranno in vigore gli orari non scolastici.

Non saranno pertanto in vigore tutte le corse indicate in orario come “corsa solo scolastica”.

Inoltre, che nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2024, oltre a 1 e 6 gennaio 2025 saranno in vigore gli orari superfestivi.

Tutti gli orari aggiornati sono consultabili a questo link.