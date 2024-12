Borsa: avvio in lieve rialzo per Milano, in attesa della Bce di giovedì

L'avvio della giornata finanziaria, i titoli in evidenza, le quotazioni di petrolio ed euro, lo spread

La Borsa di Milano ha aperto in leggero rialzo. L’indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,1% a 34.557 punti grazie al sostegno di di Leonardo (+1,2%), Saipem (+1,73%) e Bper (+1,07%). Cedono invece i ‘petroliferi’ Tenaris (-1,16%) ed Eni (-0,52%). Avvio debole per le Borse europee. Londra cede lo 0,31%, Parigi lo 0,3% e Francoforte lo 0,16 per cento. Si guarda al dato sull’inflazione americana mentre occorrerà attendere giovedì per capire di quanto la Bce taglierà i tassi. In attesa del dato americano seduta incerta per le Borse asiatiche. Tokyo è rimasta piatta (+0,01%) e Hong Kong a scambi ancora aperti perde lo 0,56%. Prezzo del petrolio in rialzo con i mercati che guardano alle possibili nuove misure di stimolo all’economia da parte della Cina e ai dati sull’inflazione Usa che verranno diffusi oggi, condizionando anche le mosse della Fed. Il greggio Wti del Texas sale così dello 0,82% a 69,15 dollari al barile mentre il Brent passa di mano a 72,74 dollari (+0,78%). In calo l’euro sui mercati valutari. La moneta unica scambia a 1,0524 sul dollaro (-0,1%). Sullo yen scende a 159.2855 (-0,44%). Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 108 punti base (-0,69%). Il rendimento è a +3,19%.