Via libera della giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò, alla concessione di contributi pari a 158.500 euro per l’accoglienza di nuclei familiari non residenti a Genova, in situazione di disagio socioeconomico, con bambini in cura all’Istituto Giannina Gaslini.

Le famiglie che accompagnano i bambini bisognosi di cure si trovano spesso nella necessità di trattenersi nel capoluogo genovese non solo durante il periodo della degenza, ma anche per controlli e terapie riabilitative, il che rende necessario trovare un alloggio temporaneo nell’area limitrofa all’ospedale.

«L’eccellenza del Gaslini richiama a Genova moltissime famiglie – spiega Nicolò – ed è per questo che Regione Liguria ha deciso di rinnovare anche quest’anno il suo impegno per venire incontro a chi deve già sopportare un carico pesante, legato non solo alla malattia, ma anche alla lontananza da casa. In questi casi, la necessità di trovare una sistemazione temporanea nella zona dell’ospedale diventa un diritto che intendiamo tutelare insieme a enti e associazioni del territorio».

L’Istituto Gaslini collabora da anni con diverse realtà associative, formalmente accreditate, riconoscendone il valore e la necessità dell’attività di ospitalità svolta in favore dei bambini e delle famiglie in condizioni di particolare fragilità socioeconomica.