Adeguamento delle aliquote Imu a Varazze, azzerata la maggiorazione sulle strutture ricettive. L’amministrazione comunale, con una comunicazione del sindaco Luigi Pierfederici, chiarisce diversi aspetti: “Con la chiusura della discarica, avvenuta definitivamente a fine 2021 dopo il completamento della capacità di conferimento, per il Comune di Varazze sono venute meno integralmente le entrate derivanti dalla stessa. Sappiamo tutti che questa entrata ha costituito per decenni una fonte importante di finanziamento dei servizi pubblici erogati dal Comune, che ha consentito ai cittadini di godere di pagare tributi di misura minore rispetto alle misure più elevate degli altri Comuni. La mancanza di questa risorsa ha imposto una revisione delle politiche fiscali per garantire gli stessi servizi erogati dal Comune”.

L’adeguamento delle aliquote Imu, fa sapere il sindaco, “è una stata una decisione necessaria per compensare il vuoto creatosi e garantire il funzionamento del Comune senza tagli ai servizi per i cittadini. Non è stata certo una misura attuata con leggerezza, come negli ultimi giorni qualcuno della minoranza ha dichiarato con superficialità, dimostrando di non conoscere la macchina amministrativa. Bisogna sottolineare che l’adeguamento delle aliquote Imu nel 2024 si stava valutando da quando l’impianto è stato chiuso nel 2021, con rischio dei servizi per la comunità”.

Per gli immobili a disposizione, ovvero le seconde case utilizzate dai proprietari, l’aliquota è variata da 1,03 a 1,06% mentre, per gli immobili affittati, che quindi producono un reddito per i proprietari, l’aliquota varia dal 0,76 al 1,06%.

Per gli immobili commerciali o artigianali l’aliquota varia da 0,76 a 1,06%, mentre la maggiorazione è azzerata per le strutture alberghiere le cui aliquote rimangono allo 0,76%.

«Grazie all’entrata derivante dall’Imu − spiegano in una intervengono il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore al bilancio e tributi Laura Manna − si riescono a garantire diversi interventi, primo fra tutti quelli sul servizio sociale. Anche l’ultimo bando locazioni di cui ho parlato qualche giorno fa è un aiuto alle famiglie del territorio e la spesa riesce a sostenersi grazie all’aiuto di tutti. Così come i contributi a sostegno delle associazioni del territorio riconoscono il lavoro di tanti concittadini che con principio di sussidiarietà consentono la realizzazione di quelli che sono gli obiettivi istituzionali dell’Ente. Sono scelte e noi scegliamo fermamente di aiutare la gente di Varazze e di riconoscere e rispettare l’impegno, la partecipazione sentita e vera di chi ama la propria Città».