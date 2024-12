Questa mattina la giunta comunale di Rapallo ha approvato la predisposizione degli atti necessari allo svolgimento della procedura di affidamento e di esecuzione degli interventi di riqualificazione arredo urbano del lungomare V. Veneto.

L’amministrazione comunale con questa delibera intende sviluppare una soluzione di nuovo arredo urbano, da collocare sul lato a monte del lungomare Vittorio Veneto.

L’intervento ha una duplice funzione: quella di rinnovare le fioriere con una tipologia più moderna e in linea con gli ultimi progetti riguardanti aree limitrofe (via Milite Ignoto, Porto Carlo Riva) e quella di collocare dissuasori per il traffico per non permettere la sosta abusiva di automezzi sulla porzione pedonale che, tra l’altro, comporta il danneggiamento della pavimentazione esistente in quarzite.