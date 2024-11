Il Porto dei piccoli, organizzazione no-profit fondata nel 2005 con l’obiettivo di migliorare le condizioni psicologiche e il benessere dei bambini e ragazzi con patologie, disabilità e fragilità socio-ambientali, nonché delle loro famiglie che opera in 7 regioni italiane e offre attività in reparti pediatrici, Case di Accoglienza, istituti scolastici, domicili e da remoto, diventa Fondazione.

In questi anni, l’organizzazione ha coinvolto oltre 270.000 bambini attraverso gli 80 progetti attualmente attivi, portando sostegno e aiuto in 19 poli ospedalieri e direttamente a casa dei piccoli pazienti. Grazie a questo nuovo status, Il Porto dei piccoli sarà in grado di consolidare e ampliare il proprio raggio d’azione, rafforzando le collaborazioni e incrementando le risorse destinate a programmi ludico-educativi che migliorano la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie.

Per il 3 dicembre il Porto dei Piccoli organizza un Charity Cocktail in cui si potrà fare del bene ascoltando testimonianze dal vivo di operatori e specialisti del settore che lavorano sul campo ogni giorno e per ripercorrere insieme le tante attività svolte nell’anno solare.