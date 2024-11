L’economista Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, e l’imprenditore Piero Paolo Delprato, leader del Racing Force Group, sono stati premiati dall’Istituto di Economia Internazionale della Camera di Commercio di Genova.

Hanno consegnato i premi il presidente della Camera di commercio Luigi Attanasio e il direttore di “Economia Internazionale/International Economics” Giovanni Battista Pittaluga, nel corso dell’evento organizzato da Camera di commercio e Istituto di Economia internazionale dal titolo “Stato e mercato: aspetti politici ed economici” patrocinato quest’anno dal Comitato per i 150 anni di Luigi Einaudi.

E al grande economista e scienziato sociale, primo presidente eletto della Repubblica – che fu anche tra i fondatori della Rivista “Economia Internazionale” – è stato dedicato un numero speciale della pubblicazione, presentato e distribuito oggi ai partecipanti all’evento.

L’evento si è aperto con l’intervento di Attanasio, seguito dalla tavola rotonda moderata dal caporedattore del TGR Liguria Luca Ponzi con la partecipazione di: Emma Galli dell’Università Sapienza di Roma e direttrice del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi, Angelo Panebianco, Università di Bologna, editorialista, membro del Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, Giovanni Battista Pittaluga, Università di Genova e direttore scientifico della rivista Economia Internazionale e dei due premiati.

Nel 2019 Piero Paolo Delprato ha guidato l’acquisizione del gruppo Bell, leader mondiale nello sviluppo e produzione di caschi, e della start-up Zeronoise specializzata in sistemi di comunicazione per caschi. Il suo gruppo, Racing Force Group, è partito da Ronco Scrivia dove ha tuttora la sede legale, per espandersi nel Bahrein e negli Usa, è quotato alle borse di Milano e Parigi ed è leader mondiale nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport e l’abbigliamento sportivo.

«Un imprenditore – ha commentato Attanasio – che ha saputo combinare capacità di visione, innovazione tecnologica e un’attenzione costante alla sicurezza. La sua leadership e la sua capacità di visione strategica sono state determinanti per il successo globale di Racing Force Group, grazie alla quale è diventato una delle figure più influenti nel campo della sicurezza per il motorsport a livello internazionale».

Daniele Franco ha ricoperto ruoli di primo piano al governo (è stato Ragioniere Generale dello Stato e Ministro dell’Economia e delle Finanze), in Banca d’Italia (è stato prima vicedirettore e poi direttore generale), presso la Commissione Europea e il G20. Oggi è presidente della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e direttore scientifico della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

«Il premio Economia Internazionale – ha precisato Pittaluga – gli viene attribuito per i suoi contributi alla politica economica e per aver contribuito a rafforzare la stabilità finanziaria del Paese e ad accrescerne la credibilità in ambito internazionale, oltre che per aver promosso una visione equilibrata e sostenibile della crescita economica».

Al premio consegnato da Pittaluga si è aggiunto il premio speciale della famiglia Manzitti, che anche quest’anno ha affiancato Camera di commercio e Istituto di Economia Internazionale.