A partire da lunedì 18 novembre, prenderanno il via i lavori di asfaltatura in via don Polleri, che proseguiranno nei giorni successivi fino al completamento dell’intervento.

I lavori rientrano nel quadro degli investimenti del Pnrr per la messa in sicurezza delle strade frazionali.

Nel corso dell’opera, due movieri regoleranno il transito delle automobili, mantenendo la strada aperta per evitare disagi agli abitanti della zona.