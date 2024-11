Giovedì 14 novembre, alle ore 18, presso la Sala Bo di Palazzo Fascie, a Sestri Levante, si terrà il secondo incontro del ciclo Biblioteche & Benessere. Si parlerà di diabete di tipo 1 con il dott. Nicola Minuto e la dott.ssa Marta Bassi, della Diabetologia pediatrica dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il 14 novembre ricorre la giornata mondiale del diabete, e per il 2024 l’Italia dedica la giornata al tema Diabete e Benessere. Il Sistema Bibliotecario di Sestri Levante organizza per l’occasione un incontro con due diabetologi dell’Istutito Gaslini, dott. Nicola Minuto e dott.ssa Marta Bassi per approfondire il tema del diabete di tipo 1. Il diabete di tipo 1 rappresenta circa il 10% dei casi di diabete. È detto anche diabete giovanile o insulino-dipendente, in quanto insorge in giovane età e l’unico trattamento possibile è quello con insulina. Si sviluppa in genere durante gli anni dell’adolescenza, ma può comparire anche in bambini neonati o in giovani adulti e dura tutta la vita. In Italia le persone con diabete di tipo 1 sono circa 300.000 e l’incidenza di questa patologia è in aumento in tutto il mondo.

Durante l’incontro si parlerà di cos’è il diabete di tipo 1, di come si manifesta e soprattutto di come ci si convive, sfatando alcuni falsi miti e dando l’occasione ai partecipanti di fare domande e chiedere chiarimenti.

Questo appuntamento fa parte del ciclo di incontri Biblioteche & Benessere, che ha l’obiettivo di incrementare le competenze della cittadinanza in tema di salute e benessere fisico e psicologico. Le biblioteche sono infatti un presidio sociale, un luogo aperto a tutti, democratico, accogliente e gratuito e un luogo dove il benessere fisico e mentale viene favorito, agevolato e incrementato.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano e il MuSel – il Museo Archeologico e della Città, in collaborazione con e il patrocinio di Associazione Italiana Donne Medico sezione Tigullio, New Voices Lion, Associazione Italiana Biblioteche sezione Liguria, LabTer Tigullio. Per informazioni: 0185478530 – iat@mediaterraneo.it.