Si è riunita questa mattina la commissione comunale a Genova dedicata alla manutenzione delle caditoie stradali e dei marciapiedi.

Il nuovo servizio di drenaggio urbano sulle caditoie stradali e dei marciapiedi avviato dall’Amministrazione nell’agosto 2023 ha consentito, fino a oggi, la georeferenziazione di oltre 50 mila caditoie, liberamente consultabili sul geoportale pubblicato sul sito del Comune di Genova, con informazioni specifiche per ogni singola caditoia e le fotografie prima e dopo l’intervento.

Il nuovo sistema di pulizia delle caditoie stradali, suddiviso in tre lotti (Ponente, Levante e Protezione Civile), ha permesso nel solo 2024 di eseguire una media di interventi tra i 3 e i 5 mila al mese, con una proiezione di circa 60 mila caditoie ripulite entro la fine di dicembre a fronte delle circa 23 mila drenate ogni anno con il vecchio sistema.

L’obiettivo dell’Amministrazione è di arrivare, nel medio-lungo periodo, alla pulizia almeno una volta l’anno delle circa 90 mila caditoie stradali presenti sul territorio comunale.

Tra le criticità emerse durante la discussione la necessità di intervenire più volte sulla stessa caditoia a causa dell’inciviltà di chi, anziché conferire del materiale di scarto negli appositi contenitori, lo deposita all’interno del tombino, causandone l’ostruzione.

A ciò si aggiungono, oltre ai danni provocati talvolta dalla posa della fibra ottica, i frequenti rinvii degli interventi per l’impossibilità di eseguire il lavoro a causa del mancato rispetto della segnaletica stradale che invita a non parcheggiare i veicoli privati in prossimità delle caditoie stradali nei giorni e negli orari indicati per l’esecuzione dell’intervento.

In caso di problemi strutturali la manutenzione straordinaria delle caditoie viene affidata ad Aster, a cui competono opere che vanno dal semplice ripristino al rifacimento completo della rete bianca. Nel 2024 Aster ha eseguito 50 interventi su caditoie stradali ammalorate: 16 quelli in corso o in programma.

Per quanto riguarda i marciapiedi, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria è affidato ad Aster e vedrà, per tutto il 2024, un investimento complessivo di 13,5 milioni di euro: 4,4 per la manutenzione ordinaria, 7,5 per quella straordinaria più un ulteriore budget di 1,5 milioni a cui se ne aggiungeranno altrettanti nella prossima annualità per un totale di 15 milioni già stanziati.

«Un’occasione molto utile per approfondire due tematiche di grande interesse per la cittadinanza e per la sicurezza della città – dichiara l’assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente – sono molto soddisfatto del nuovo sistema di pulizia delle caditoie stradali che ci ha permesso, in poco più di un anno, di fare passi da gigante nel censimento e nella manutenzione dei tombini stradali, dando concreta attuazione ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, grazie anche all’implementazione del relativo geoportale accessibile a tutti i cittadini con un semplice click. Sono altresì soddisfatto per l’impegno che abbiamo profuso come Amministrazione, insieme ad Aster, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi, a cui abbiamo destinato un ulteriore finanziamento fino al 2025 per venire incontro alle richieste dei Municipi e della cittadinanza di percorsi pedonali sempre più sicuri, decorosi e accessibili».