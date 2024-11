Due microprogetti a beneficio del territorio ligure sono stati approvati alla riunione del Comitato di sorveglianza Interreg Alcotra a Gap in Francia: il primo sulla floricoltura, con partner il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), e un secondo sulla protezione della biodiversità e degli habitat naturali, con partner la Cooperativa olivicoltori e produttori olio di Perinaldo. Un risultato frutto del lavoro congiunto e sinergico tra gli uffici di Regione, Provincia e Anci.

La Cooperazione territoriale europea o Interreg è uno degli strumenti previsti dall’Unione europea per rafforzare la cooperazione tra regioni e paesi all’interno dell’Ue, oltre che tra questi e territori non appartenenti all’Ue. Alcotra copre il territorio alpino tra la Francia e l’Italia.

«Sono soddisfatto degli esiti dell’incontro – afferma il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola – nello scenario della cooperazione transfrontaliera Alcotra il ruolo di Imperia e della Liguria sta diventando sempre più significativo, rappresentando il fulcro di un’importante alleanza con la Francia su progetti strategici per lo sviluppo dei territori».

Nel corso dei lavori del Comitato, inoltre, è stata approvata anche la proroga al 31 gennaio 2025 dei progetti semplici, per cui Regione Liguria avrà a disposizione più tempo per costruire partenariati di qualità, insieme alla Provincia di Imperia e Anci Liguria, a beneficio di progettualità strategiche per lo sviluppo del territorio ligure.

La riunione del Comitato è stata anche l’occasione per l’insediamento dei nuovi componenti del Consiglio dei giovani Alcotra, in seno al quale la rappresentante della Provincia di Imperia è Giulia Lazzarini.