Sono 41 le domande pervenute al Comune di Chiavari per l’assegnazione delle 13 concessioni demaniali.

Si è svolta oggi,nella sala del consiglio comunali, la prima seduta pubblica per l’assegnazione delle 13 concessioni demaniali presenti sul territorio cittadino. La commissione giudicatrice ha aperto le buste contenenti la documentazione amministrativa relativa al bando di gara, approvato con delibera di giunta n. 167 del 18 luglio 2024.

Una procedura ad evidenza pubblica che ha suscitato interesse da parte degli operatori del settore, presenti sia i concessionari uscenti che i rappresentanti delle imprese concorrenti. Sono 41 le domande presentate per aggiudicarsi sei stabilimenti balneari, sei spiagge attrezzate e una colonia marina. A seguito dei lavori di riqualificazione del litorale e degli interventi di ristrutturazione della piscina del Lido, entrambi attualmente in corso, l’amministrazione ha deciso di assegnare le 13 aree sino al 31 dicembre 2027, tranne per la zona del Lido che sarà data in concessione fino al 31 dicembre 2026.

«In questa fase – spiega il sindaco Federico Messuti – la commissione giudicatrice ha preso atto della presenza, o della mancanza, della documentazione richiesta dal bando e presentata da ogni singolo partecipante. Seguirà, nei prossimi giorni, l’apertura della seconda busta, quella relativa all’offerta tecnica L’obiettivo è premiare i progetti che valorizzeranno l’imprenditorialità, la sostenibilità e l’accessibilità. Grazie a maggiori investimenti e a una sistemazione generale degli arenili, ci aspettiamo una migliore offerta di servizi e una valorizzazione complessiva del nostro litorale».

Per l’area 1 (attualmente lo stabilimento Lido) sono state presentate 2 domande.

Per l’area 2 (colonia marina) sono state presentate 2 domande.

Per l’area 3 (attualmente Bagni Esperia) sono state presentate 2 domande.

Per l’area 4 (attualmente Bagni Giardini) sono state presentate 3 domande.

Per l’area 5 (attualmente Duna Beach) sono state presentate 2 domande.

Per l’area 6 (attualmente Bagni Nino) sono state presentate 3 domande.

Per l’area 7 (attualmente Bagni Ciccio) sono state presentate 3 domande.

Per l’area 8 (attualmente Bagni Gianni) sono state presentate 3 domande.

Per l’area 9 (attualmente Bagni Ste) sono state presentate 5 domande.

Per l’area 10 (attualmente Bagni Bergamo) sono state presentate 3 domande.

Per l’area 11 (attualmente Bagni Gabbiano) sono state presentate 6 domande.

Per l’area 12 (attualmente Bagni Comunali) sono state presentate 3 domande.

Per l’area 13 (attualmente Bagni Oasi) sono state presentate 4 domande.