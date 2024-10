Un concorso per stimolare la fantasia dei più piccoli a ripensare gli spazi attorno alle scuole, rendendoli più sicuri e a misura di bambino, con il coinvolgimento diretto di docenti e genitori anche attraverso un seminario formativo sui temi del concorso e la mobilità attiva, con un focus sulla figura del Mobility Manager scolastico. Il tutto nel ricordo di una pioniera degli spostamenti urbani sostenibili, vittima della violenza stradale.

Sono aperte da oggi, alle classi terze quarte e quinte delle scuole primarie genovesi, le iscrizioni alla quarta edizione del Premio Federica Picasso, organizzato dal comitato promotore composto dallo Studio Legale Associato degli avvocati Sguerso, Comune di Genova e Ufficio Scolastico Regionale, insieme alla Fondazione Michele Scarponi Onlus, e presentato questa mattina a Palazzo Tursi.

Il Premio – diventato in questi anni un modello non solo locale di partecipazione del mondo scolastico per trasformare i più piccoli in promotori di educazione stradale e mobilità sostenibile – è dedicato a Federica Picasso, la sfortunata ragazza e mamma genovese vittima di uno scontro stradale l’8 febbraio 2021 mentre era alla guida del suo monopattino.

OBIETTIVI DEL PREMIO

Nel ricordo e nel nome di Federica il concorso – voluto e promosso dallo studio legale dove lavorava come impiegata amministrativa e sostenuto fin dall’inizio dall’Amministrazione comunale – stimola l’interesse e la creatività dei bimbi delle scuole primarie genovesi sui temi primari della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

LE SEZIONI TEMATICHE

Due le sezioni tematiche del Premio:

1) “BIMBINCITTÀ: mi muovo sicuro nel mio quartiere!”: testi, disegni o video dove rappresentare la propria visione di cambio culturale per uno stile di vita più sano, rispettoso delle altre persone che condividono la strada con i più fragili e che salvaguardi l’ambiente, riflettendo sul tema insieme ad insegnanti e genitori;

2) “LO SPAZIO CHE VORREI INTORNO ALLA MIA SCUOLA: disegna la tua piazza o strada scolastica a misura di bambino”: la novità della scorsa edizione viene riproposta quest’anno in un formato più progettuale, che invita gli alunni a mettere a fuoco il tema specifico della vivibilità e della sicurezza dello spazio intorno a ogni scuola. I bimbi vengono invitati a formulare proposte concrete tramite elaborati grafici o tridimensionali che rappresentino come vorrebbero gli spazi attorno alla propria scuola, rendendoli liberi dal traffico privato e proponendo contestualmente soluzioni di urbanistica tattica.

SEMINARIO PER I DOCENTI: FOCUS SU TEMI DEL PREMIO E MOBILITY MANAGER

Alla grande novità dell’estensione del concorso alle classi terze delle primarie, oltre alle quarte e quinte, è il seminario intitolato Per una mobilità attiva e spazi pubblici sicuri. Percorsi partecipati nella scuola, in programma venerdì 8 novembre alle ore 14.30 presso il Genova Blue District di via del Molo 65.

Si tratta di un seminario formativo per i docenti interessati a far partecipare le proprie classi con la finalità di entrare nel merito dei temi del Premio, scandagliandoli nell’ottica di offrire spunti operativi ai docenti per coinvolgere al meglio i propri alunni e generare così una occasione di formazione completa, quasi un tutorial per rispondere al meglio al bando di concorso. Un appuntamento utile ai docenti che hanno dubbi sulla partecipazione e funzionale anche a sostenere il compito del Mobility Manager scolastico.

MOBILITY MANAGER SCOLASTICO: RUOLO E FINALITÀ; UN QUESTIONARIO PER AUMENTARE LA SICUREZZA VICINO ALLE SCUOLE

Questa figura, istituita dalla legge 221/2015 in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ha il compito di promuovere una maggiore sostenibilità negli spostamenti casa-scuola-casa di alunni e personale scolastico. Questo ruolo può essere ricoperto da un docente, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, o una figura professionale esterna, in coerenza con il piano dell’offerta formativa.

Molto importante, per i Mobility Manager scolastici, la cooperazione con l’Amministrazione comunale al fine di segnalare criticità e offrire spunti per migliorare la sicurezza in prossimità delle scuole. A questo fine il Comune di Genova sta chiedendo alle scuole genovesi di contribuire rispondendo alla seguente indagine online: https://forms.office.com/e/6F8VDcHUap

Tutte le scuole primarie sono invitate a compilare il questionario e a nominare il proprio Mobility Manager, nell’ottica di ottimizzare il lavoro dell’Amministrazione a supporto della mobilità scolastica sostenibile. In particolare, sono solo 10 gli istituti scolastici del primo ciclo a non avere ancora questa importante figura che può dare un serio contributo nel ridurre il traffico di auto che si concentra tutti i giorni davanti alle scuole.

TEMPISTICHE PER ISCRIZIONE E INVIO ELABORATI

L’iscrizione alla nuova edizione del Premio Federica Picasso andrà perfezionata entro le 23.59 di domenica 1° dicembre tramite e-mail a premiopicasso@comune.genova.it e info@studiosguerso.it

La scadenza per inviare gli elaborati è fissata alle ore 23:59 del 19 gennaio 2025, da inviare a info@studiosguerso.it.

Giovedì 13 febbraio 2025 l’evento finale con la premiazione delle classi vincitrici presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ulteriori informazioni si consiglia di scrivere agli indirizzi e-mail premiopicasso@comune.genova.it o info@studiosguerso.it

Infine, per le aziende che volessero sostenere il Premio, il Comune di Genova ha attivato un progetto di sponsorizzazione per supportare non solo il reperimento dei premi, ma anche azioni concrete di mobilità scolastica.