Partiranno lunedì 4 novembre i lavori di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell’Entella. Si tratta del primo lotto del progetto della Città Metropolitana di Genova, meglio conosciuto come Diga Perfigli, approvato per il Comune di Chiavari dall’amministrazione Levaggi.

Il cantiere verrà allestito in viale Sergio Kasman e le lavorazioni dovranno concludersi entro fine maggio 2025. Sul marciapiede lato fiume verrà realizzato un muro d’argine di 120 cm.

Prevista la modifica temporanea della viabilità come indicato dall’ordinanza dirigenziale n.125: la circolazione veicolare, con direzione mare-monte, sarà consentita nella sola corsia di ponente della carreggiata lato Entella di viale Kasman.

In viale Sergio Kasman, dal giorno 04.11.0204 al giorno 31.05.2025, la circolazione veicolare con direzione mare monte è consentita sulla sola corsia di ponente della carreggiata lato fiume, limitatamente al solo tratto interessato dai lavori in premessa.

I suddetti lavori saranno eseguiti in quattro tratti, di lunghezza non superiore a circa 200 metri ciascuno, in sequenza distinti e separati con inizio dalla parte a monte di viale Sergio Kasman. Fino a quando la circolazione veicolare sul ponte della Maddalena sarà regolamentata a senso unico alternato l’area di cantiere nel tratto a monte di viale Sergio Kasman non dovrà essere realizzata a monte dell’esistente attraversamento pedonale semaforizzato.