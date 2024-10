Bper mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Liguria. La banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari, per un plafond complessivo iniziale di 100 milioni: fino a 50 mila euro per i privati e 1 milione di euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 60 mesi, a condizioni dedicate. Inoltre, Bper si rende disponibile a esaminare le richieste moratoria in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo.

Luigi Zanti, responsabile della Direzione Regionale Liguria di Bper, dichiara: «Bper vuole essere vicina al territorio ligure, recentemente colpito da pesanti alluvioni. Con il nostro sostegno intendiamo offrire un aiuto concreto a famiglie e imprese che hanno subito rilevanti danni, nella speranza di poter contribuire a un rapido ritorno alla normalità».