Cetif Advisory, in collaborazione con Nexi e Reply, annuncinano che la prima piattaforma italiana per la gestione del ciclo di vita delle garanzie fideiussorie e la notarizzazione di queste su tecnologia Blockchain è operativa sul mercato da settembre 2024 e che è stata caricata la prima fideiussione sull’applicativo. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo nel percorso di digitalizzazione del settore.

L’operatività della prima banca pilota sulla piattaforma Fideiussioni Digitali è di Banca Passadore, che dal 12 settembre 2024 è pienamente operativa in piattaforma e ha caricato la prima fideiussione sull’applicativo, consentendo la notarizzazione delle fideiussioni su Blockchain e la possibilità di verificarne da sito pubblico la veridicità. Questo segna un passo avanti fondamentale per l’intero settore.

La piattaforma non solo garantisce sicurezza e trasparenza ma ne rivoluziona la gestione dell’intero ciclo di vita grazie all’immutabilità e tracciabilità offerte dalla tecnologia blockchain. Grazie alla piattaforma, l’intero ciclo di vita delle garanzie fideiussorie può essere gestito in modo più semplice ed efficiente, con un significativo abbattimento del rischio di frodi.

“La Banca Passadore & C spa – si legge in una nota – esprime soddisfazione per l’avvio dell’innovativa piattaforma. La scelta di investire in questo nuovo strumento conferma la costante attenzione dedicata alle infrastrutture tecnologiche per l’offerta di servizi bancari affidabili e innovativi, con soluzioni all’avanguardia, che si propongono di integrare, con strumenti semplici ed efficienti, la relazione personalizzata con il cliente. La banca, caso unico in Italia per le proprie dimensioni, gestisce un sistema informatico sviluppato integralmente in house, situazione che ha certamente favorito l’adesione alla piattaforma in tempi rapidi”.