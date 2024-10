Prende il via la terza edizione di “Restart with Digital”, con una grande risposta da parte delle micro, piccole e medie imprese genovesi. Sono 41 le pmi che da oggi prenderanno parte al corso gratuito sull’innovazione e la digitalizzazione organizzato dalla Camera di commercio di Genova insieme al Centro di Competenza Start 4.0.

Nel percorso si parlerà della gestione strategica dell’innovazione, dell’importanza dei dati a livello finanziario e nella gestione aziendale, di web marketing, e-commerce e molto altro. Le lezioni, che si terranno online fino al 19 dicembre 2024, avranno luogo due volte a settimana e saranno tenute da docenti esperti appartenenti ad aziende genovesi.

Start 4.0 e il Punto Impresa Digitale di Genova hanno inaugurato questo processo di alfabetizzazione digitale del sistema economico genovese nel 2020, avvicinando le imprese che desideravano digitalizzare le proprie attività e scoprire le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, applicabili per migliorare il proprio business.

Il percorso, frutto di un’alleanza istituzionale tra soggetti pubblici e privati, ha come obiettivo quello di sostenere la crescita dell’economia genovese attraverso la trasformazione digitale, portando soluzioni sempre più innovative in grado di aumentare la produttività, semplificare l’acquisizione di nuove competenze e monitorare le performance e i risultati delle risorse umane. Dopo il successo degli scorsi anni, con l’edizione 2022 che ha coinvolto 60 imprese, divise in due classi, il percorso si rilancia con l’edizione 2024, con un programma estremamente rinnovato con attenzione all’Intelligenza Artificiale e un Modulo Pro interattivo, con laboratori esperienziali direttamente nelle aziende, dove sarà possibile provare il funzionamento di alcune tecnologie 5.0.