Lunedì 18 novembre alle 18, al Teatro Chiabrera, è in programma la presentazione ufficiale pubblica del dossier di candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027. L’evento, originariamente previsto per il 27 settembre, è stato posticipato in osservanza delle normative sul silenzio elettorale.

Il rinvio ha impedito di organizzare eventi pubblici con la cittadinanza nel mese di ottobre, ma non ha interrotto il lavoro dell’Ufficio di candidatura che riprenderà il coinvolgimento dei cittadini sui temi del dossier e del futuro di Savona dopo le elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

Il dossier dal titolo “Nuove rotte per la cultura” è stato consegnato al Ministero del Cultura lo scorso 26 settembre ed è il risultato di un lungo e intenso percorso partecipativo che ha coinvolto 40 Comuni del comprensorio, 27 istituzioni locali e 27 città del Nord Ovest, dell’Italia e del Mediterraneo.

All’evento di presentazione del 18 novembre interverranno il sindaco di Savona Marco Russo, l’Ufficio di candidatura con il coordinatore della candidatura Paolo Verri e la coordinatrice del marketing e della comunicazione Roberta Milano e molti ospiti speciali in rappresentanza dei soggetti che hanno partecipato attivamente alla progettazione e alla stesura del dossier.

La candidatura di Savona 2027 è una candidatura plurale, che coinvolge un territorio vasto e unito. Alla definizione del percorso, iniziato nella primavera del 2023, hanno partecipato oltre 3 mila persone durante gli appuntamenti di ascolto e i 9 incontri tematici di co-progettazione tenuti in tutta la città. Sono stati individuati 9 temi strategici di sviluppo, che saranno realizzati in 9 spazi rinnovati di Savona e nei luoghi simbolici del territorio.

Savona 2027 ha ottenuto il sostegno di numerosi enti e partner, con i quali ha collaborato per la condivisione del percorso di candidatura e la co-progettazione dei contenuti del dossier. Tra questi, Regione Liguria e Agenzia Regionale per la Promozione Turistica InLiguria, Provincia di Savona, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, Fondazione De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Unione Industriali della Provincia di Savona, Università di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia del Demanio. Numerose le collaborazioni e i patrocini ricevuti anche da enti e associazioni del territorio, tra cui Asl 2 Savonese, Aicc, Anci Liguria, Diocesi di Savona-Noli, Legacoop Liguria, Ligurian Riviera, Parco del Beigua, Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e varie associazioni di categoria.

Sono 40 i Comuni coinvolti nella candidatura: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bardineto, Bergeggi, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Garlenda, Laigueglia, Loano, Mallare, Millesimo, Mioglia, Noli, Ortovero, Osiglia, Piana Crixia, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Spotorno, Stella, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga.

A questi si aggiungono 9 città partner del Nord Ovest, tra cui Torino, Alba, Cuneo e Vercelli, e 9 città dell’Associazione Italiana Città della Ceramica (Faenza, Pesaro, Nove, Castellamonte, Santo Stefano di Camastra, Cerreto Sannita, Montelupo Fiorentino, Urbania, Laveno Mombello). Di