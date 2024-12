La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona ha indetto una sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo con riferimento alle province di Imperia e Cuneo (compartimento marittimo di Imperia), La Spezia, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia (compartimento marittimo della Spezia), Savona, Alessandria, Asti, Torino ed Aosta (compartimento marittimo di Savona).

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami scade il giorno 5 novembre 2024 (pubblicazione G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 72 del 06/09/2024).

Tra i requisiti richiesti per l’ammissione all’esame figura, per legge, il possesso del diploma di scuola media inferiore. Per i requisiti completi il riferimento è la Legge 478/1968 e successive modifiche e integrazioni e il suo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66 e successive modifiche e integrazioni.

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite pec (pec to pec) all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it firmate digitalmente dall’interessato, ovvero con firma autografa e allegando copia del proprio documento d’identità in corso di validità. Nell’oggetto della pec deve essere indicato “Nome cognome del candidato – Domanda di ammissione esame mediatore marittimo”.

Gli ammessi saranno avvisati tramite pec almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento degli esami. L’avviso (contenente importo e modalità di effettuazione dei versamenti richiesti) e la domanda di ammissione sono reperibili sul sito della Camera di Commercio a questo link.