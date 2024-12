Hanno chiuso in moderato rialzo le Borse europee, mentre Wall Street ha aperto piatta. I mercati attendono la trimestrale di Nvidia, considerato indicatore dello stato di salute del settore dei semiconduttori e, in generale, del comparto della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Milano segna +0,30%, Parigi +0,16%, Londra -0,02%, Francoforte +0,54%, Madrid +0,05%. Spread Btp/Bund sui 142 punti (variazione +0,68%, rendimento Btp 10 anni +3,65%, rendimento Bund 10 anni +2,23).

A Piazza Affari brilla il settore farmaceutico con Diasorin (+2,63%) in testa al Ftse Mib, seguita da Recordati (+2,63%). Svettano anche anche Leonardo (+2,2%) ed Hera (+2,11%). In coda i petroliferi in scia al calo del greggio, con Tenaris -1,65% e Saipem -1,08%.

L’euro scambia con il dollaro a 1,112 (da 1,116 ieri in chiusura) e con lo yen a 160,65 (da 161,05). Il cross tra dollaro e yen è a 144,39 (144,20).

In ribasso il petroli, dopo i dati sulla discesa delle scorte Usa: il Brent scambia a 77,8 dollari al barile (-1,1%) e il Wti 74,7 dollari (-1%). Gas a 38,7 euro al MWh (+0,03%). Cala l’oro ma comunque vicino ai massimi, con il contratto spot sui 2.506 dollari l’oncia.