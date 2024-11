Anche nei piccoli borghi della cosiddetta “Ligurian Riviera” il turismo esperienziale dedicato alle famiglie è in forte espansione.

A Laigueglia, per il secondo anno destinataria della Bandiera Blu, l’apertura dello Iat nell’ex stazione marittima è un punto fermo dell’Amministrazione. «Lo sportello − come spiega il sindaco Giorgio Manfredi – è a disposizione del pubblico fino al 29 settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Previsto un giorno di chiusura infrasettimanale, il martedì. L’ufficio sarà aperto anche in autunno e in particolare in inverno durante le festività natalizie dal 4 ottobre 2024 al 6 gennaio 2025. In particolare da ottobre a Natale sarà aperto il venerdì sabato e domenica. È sicuramente un punto di riferimento importante per il nostro borgo. Abbiamo investito anche sui canali digitali con un nuovo portale turistico Laiguegliaborgodamare dove i turisti possono conoscere i segreti e le esperienze da vivere a Laigueglia. Restano apprezzati poi gli eventi clou della stagione estiva che da sempre rappresentano elementi di forte richiamo turistico: dal Percfest, allo Sbarco dei Saraceni, dalla Fiera di San Matteo al Salto dell’Acciuga. La nostra è un’amministrazione attenta che, a un anno dal suo ingresso, ha investito nella promozione turistica seguendo passo passo le linee guida del tavolo provinciale del turismo».

Tovo San Giacomo, gioiello della Val Maremola, è lo scrigno di pezzi di storia di grande valore. Per i turisti che al relax al mare voglio scoprire l’entroterra li accoglie anche un libro di storia aperto con i suoi edifici che raccontano un passato prestigioso di questo territorio. «Tovo ha sposato le linee guida dettate dal tavolo del turismo credendo nelle potenzialità della Ligurian Riviera – afferma Luigi Barlocco, assessore al Bilancio e programmazione – il nostro Comune destina il 100% dei proventi a investimenti turistici. Abbiamo prodotto un nuovo dépliant fotografico, una cartina del paese, tabelloni luminosi informativi e ora stiamo per posizionare i nuovi tabelloni con i punti più interessanti del paese e quelli di interesse turistico».