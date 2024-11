Gianluca Bufo, attuale amministratore delegato di Iren Mercato, è il nuovo ad del gruppo Iren. Succede a Paolo Emilio Signorini, indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Genova per corruzione che ha decaspitato la Regione Liguria

Bufo è stato nominato all’unanimità dal Comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, composto da Marco Bucci, sindaco di Genova, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e Marco Massari, nuovo sindaco di Reggio Emilia.

Bufo sarà cooptato nel consiglio di amministrazione e da questi nominato ad già dal prossimo settembre, con le stesse deleghe affidate al precedente amministratore delegato. Manterrà ad interim anche la carica di ad della controllata Iren mercato, carica per cui non saranno previsti emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti come ad di Iren.