Chiusura in ribasso per le Borse europee nonostante che i dati sul mercato del lavoro americano, con le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione cresciute meno delle attese, abbiano permesso un recupero nel pomeriggio. Milano segna -0,28%, Francoforte +0,29%, Londra -0,27%, Parigi – 0,22%, Madrid -0,39% mentre Wall Street ha aperto in positivo con Dow Jones + 0,7%, S&P 500 + 0,9% e il Nasdaq +1%.

Spread Btp/Bund sui 145 punti (variazione +0,23%, rendimento Btp 10 anni +3,69%, rendimento Bund 10 anni +2,24%).

A Piazza Affari guida il listino principale Nexi (+1,17%), in coda Fineco (-2,02%).

In forte aumento il prezzo del gas. Sul mercato di Amsterdam i future Ttf hanno chiuso per la prima volta nel 2024 sopra i 40 euro al megawattora a causa dell’attacco ucraino nella regione di Kursk, dove passa il gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod, che ancora rifornisce l’Europa Centrale ed Orientale con circa 42 milioni di metri cubi di gas al giorno. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,19 dollari per barile. In rialzo l’oro (+1,50%).

L’euro /dollaro Usa è stabile a quota 1,091.