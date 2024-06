Amiu partner ambientale di PegliFest l’8 giugno a Pegli

Amiu è partner ambientale di PegliFest, terza edizione, in programma sabato 8 giugno all’Arena degli Artisti sulla passeggiata di Genova Pegli.

Il programma della giornata, che è a ingresso gratuito, prevede dalle 18 sessioni di fitness per tutte le età con Zumba e altre attività aperte a tutti i partecipanti. Dalle 20 in poi il palcoscenico ospiterà alcuni artisti emergenti liguri di grande talento e il clou della serata sarà dalle 21 con la Explosion Band con due ore di spettacolo senza pause con le migliori hit internazionali ed italiane di ogni genere dagli anni Ottanta ad oggi. La festa continuerà con il dj set firmato dal conduttore radiofonico di Radio Globo e DJ Jay-S che farà scatenare il pubblico.

«Torna con la sua terza edizione il PegliFest, evento che ha riscosso un ottimo successo di pubblico gli scorsi anni – dichiarano gli assessori all’Ambiente Matteo Campora e al Commercio, Tradizioni e Proloco del Comune di Genova Paola Bordilli – e che siamo sicuri sarà capace anche quest’anno di attirare persone da ogni delegazione. Una giornata ricca di appuntamenti, con tanta musica e tanto intrattenimento, ma anche con un’attenzione particolare alla salute e alla vita attiva, grazie alle sessioni di fitness e zumba che animeranno il lungo mare. Un’edizione impreziosita dalla collaborazione con Amiu, che sarà presente tutta la giornata non solo per garantire il decoro e la pulizia di Pegli, ma anche e soprattutto per svolgere un’importante opera divulgativa sui servizi e sullo smaltimento dei rifiuti: una festa che sarà divertente, sana e soprattutto anche sostenibile. Un ringraziamento all’APS “AlegriE20” e al Consorzio Civ Riviera di Pegli di Confcommercio per l’impegno che hanno messo nell’organizzare questa terza edizione».

Sono previsti stand di attività locali, un’occasione d’intrattenimento di alta qualità, benessere fisico e autentiche prelibatezze a chilometro zero.

PegliFest ha il sostegno del Comune di Genova ed è organizzato dall’associazione di promozione sociale “Alegri E20” con la collaborazione del Consorzio Civ Riviera di Pegli di Confcommercio.

«Siamo entusiasti di riproporre per il terzo anno consecutivo PegliFest, l’evento che vuole essere una grande festa per tutta la comunità del ponente genovese e non solo – sottolinea Jacopo Saliani, direttore artistico della manifestazione – ringraziamo le istituzioni, in particolar modo il Comune di Genova per il grande aiuto nell’organizzazione dell’evento e il nostro partner ambientale Amiu, Il Civ Riviera di Pegli, le aziende e le attività che ci hanno sostenuto e tutti i volontari e ovviamente anche tutte le persone che sceglieranno di passare una serata in spensieratezza con noi».

Amiu Genova come sempre affiancherà l’iniziativa come partner ambientale garantendo il servizio legato alla raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e metalli, vetro e residuo organico e durante la manifestazione saranno distribuiti materiali informativi sui servizi ambientali di Amiu e su come realizzare una corretta raccolta differenziata.

Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova, dice: «Non potevamo mancare a una iniziativa che promuove uno stile di vita sano e attivo e che è legato ai temi ambientali. Come sempre l’azienda si propone sul territorio dove svolge i suoi servizi ambientali come partner legato ai temi di gestione della raccolta differenziata e del decoro urbano».